Alle unødvendige reiser frarådes frem til 1. oktober

Tidligere har det vært varslet at dette rådet skulle gjelde frem til 20. august.

– Situasjonen tilsier at vi viderefører det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Verden står midt i en pandemi. Når jeg fortsatt sier at vi er langt fra en normalsituasjon, så er det fordi smittesituasjonen endrer seg raskt. Vi ser at det er økende smittenivå i svært mange land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Reiserådet vil først oppheves når smittesituasjonen tilsier det.

Gule land

Det er gjort unntak for land i EØS/Schengen-området som oppfyller smittekriterier. Disse betegnes nå som gule, og innreise medfører ikke karanteneplikt.

Utenriksministeren påpeker at unntak fra reiserådet ikke er en oppfordring til nordmenn om å reise utenlands.

– Hver enkelt må tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise, understreker hun.

– Alvorlig

Hovedorganisasjonen Virke skriver i en pressemelding at beskjeden er alvorlig for reiselivet, særlig for virksomheter som selger reiser til land utenfor Europa.

– Det blir nå viktig at regjeringen forlenger permitteringsperioden til 52 uker og tilpasser støtteordningene, sånn at de bransjene som fortsatt er kraftig rammet av myndighetstiltak, kommer gjennom denne vanskelig perioden, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

– Støtteordningene må tilpasses i tråd med myndighetenes reiseråd. Vi forventer at regjeringen følger raskt opp og ikke overlater disse virksomhetene til seg selv, understreker han.