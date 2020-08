All oljen tømt fra havarert skip

Dermed har myndighetene forhindret at forurensningen av kysten i nasjonalparken Blue Bay blir enda verre enn den allerede er.

Det japanskeide skipet gikk på grunn på et korallrev 25. juli, og oljen fra skipet drev i forrige uke inn i korallrevene, mangroveskogene og vernede våtmarksområder på sørøstkysten av øya.

Det var frykt for at skipet skulle brekke i to på revet, og at alle de 4.000 tonnene med olje om bord skulle lekke ut. Alt drivstoffet er nå fjernet, men det er fortsatt rundt 100 tonn annen olje om bord.