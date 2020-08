– Få gravemaskinene i gang raskest mulig

Ferie med ledere: Og flere av Trygve Hegnars ledere har tatt til orde for rask utbygging av E18, før de rødgrønne overtar.

Ferie med ledere: Og flere av Trygve Hegnars ledere har tatt til orde for rask utbygging av E18, før de rødgrønne overtar. Foto: Margrethe Hegnar

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

Alltid til Lyngør, mellom Risør og Tvedestrand. Jeg har fisket torsk fra brygga og skrevet ledere.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

Jeg tviler på om han tiltrer. Så mye juling som han har fått, så ville det være nesten utrolig om han velger å begynne i stillingen.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

Jeg synes jo Erna Solberg er jævlig god for tiden! Hun er kunnskapsrik, rolig og smart. Det er godt gjort med så lav oppslutning.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

For Finansavisen har vi ikke tapt salg, men vi har tapt noe annonseinntekter. Jeg er jo også styreleder i Hurtigruten, og der er det store vanskeligheter.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Så vidt jeg vet, har jeg 12 biler, hvorav ingen er elbiler. Fordelene har vært veldig gode, og Norge har vært smarte. Vi har sett at incentivene virker. Vil man ha enda flere elbiler, må man fortsette eller øke incentivene. Vil man ha færre, må man dempe incentivene.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

Det ville være vanvittig å stoppe det nå! Hvis vi ikke hadde hatt dagens E18 og tunnel under byen, ville vi fortsatt hatt alle bilene i Rådhusgaten. Ingen ønsker det. Gravemaskinene må komme i gang raskest mulig, og før de rødgrønne overtar.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

Det er bare surr! De vil aldri klare å påvise noen sammenheng mellom at noen får noen hundre tusen mer i boligskatt og at fiskebedrifter eller andre får det bedre.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

Vi har hatt kjempegode tiltak. Bjarne Brøndbo er helt patetisk. Det er enestående hva det politiske miljøet klarte å få i gang på få uker. De bruker masse penger, og det er kjempebra. De kunne gjerne brukt 50 milliarder kroner til.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

Jeg vet ikke hvor god Biden er, men Trump er jo utrolig dum. Slik han har forholdt seg til coronautbruddet er ikke til å tro. Man skulle tro at han var ti år. Skulle han ikke drikke blekemiddel?

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

Normalt serverer jeg typisk en Etienne Sauzet Puligny-Montrachet til rundt 600 kroner, men hvis jeg får litt hyggeligere besøk ville jeg kanskje funnet frem en Coche-Dury Meursault 1er Cru Genevrières fra kjelleren. For sånne viner snakker man ikke om prisen.