Forbrukerrådet ønsker boligmarkedet tilbake til normalen

INNSTRAMMING: Forbrukerrådet ønsker innstramming etter at boligmarkedet har overrasket med prisvekst og salgsrekorder.

INNSTRAMMING: Forbrukerrådet ønsker innstramming etter at boligmarkedet har overrasket med prisvekst og salgsrekorder. Foto: NTB scanpix

– I en ekstraordinær situasjon settes det inn kraftfulle tiltak som også kan misbrukes. Derfor er det viktig så raskt som mulig å returnere til det ordinære regelverket, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til E24.

Da coronakrisen slo inn over landet, var det mange som fryktet at usikkerhet og arbeidsledighet ville gi en alvorlig knekk i boligmarkedet. Dermed økte Finansdepartementet bankenes avviksmulighet til 20 prosent. Det gjelder foreløpig ut september.

Forbrukerrådet var positiv til unntaket fordi det var behov for at bankene kunne gi muligheter til avdragsfrihet. Nå mener Forbrukerrådet det er viktig å komme tilbake til normalen, slik at ikke folk ender opp med større gjeldsbyrde enn de kan bære.

Bankene rapporterte i Norges Banks utlånsundersøkelse forrige uke at de i «noen grad» hadde brukt den økte adgangen til å fravike reglene, men foreløpig er det lite informasjon om hvilke avvik som er gitt.

Finanstilsynet opplyser til E24 at det i løpet av de nærmeste ukene vil bli publisert mer informasjon om hvordan bankpraksisen har vært under krisen.

(©NTB)