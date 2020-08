30 prosent færre konkurser de siste tre ukene

Etter nedstengingen av Norge ligger konkursnedgangen på 12 prosent, viser tall fra inkassoselskapet Fair.

I uke 33 gikk 50 selskaper konkurs, som er en nedgang på 25 prosent sammenlignet med tilsvarende uke i fjor. For de siste tre ukene sammenlagt viser tallene at 44 færre selskaper har havnet i skifteretten sammenlignet med fjoråret.

Så langt i år 2.235 selskaper blitt slått konkurs i Norge, mot 2.368 i fjor. 2020 har altså så langt gitt nesten seks prosent færre konkurser enn 2019.

– En forklaring på de lave konkurstallene kan være statens kompensasjonsordning for selskaper som lider omsetningstap under koronakrisen, skriver Fair i en pressemelding.

For perioden mars-mai har 4,7 milliarder kroner blitt delt ut.

Til tross for at det er færre konkurser, blir de stadig mer alvorlige. Hittil i år har nesten 19 milliarder kroner av verdiskapningen i Norge gått tapt, skriver selskapet. Over 15.000 er rammet gjennom konkurser. I fjor lå tallet på tapte arbeidsplasser på 8.400, og tapet av verdiskapning på 11,4 milliarder kroner.

