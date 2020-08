WHO: Utsatte grupper i hvert land må vaksineres først

– Vi har måttet lære oss at den raskeste måten å få slutt på pandemien og gjenreise økonomiene på er å beskytte de mest utsatte befolkningsgruppene overalt, fremfor hele befolkningen i noen utvalgte land, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han sier at de 20 prosent mest utsatte av hvert lands befolkning – altså helsearbeidere, eldre over 65 år og personer med underliggende sykdommer – må bli de første som får vaksinen når WHO etter hvert kan dele ut en trygg og effektiv vaksine.

Globalt vaksineprosjekt

Det internasjonale kappløpet om å utvikle en vellykket coronavaksine er i full gang. Forskere og legemiddelgiganter verden over jobber på spreng med utviklingen.

Det internasjonale samarbeidsprosjektet Covax ledes av Gavi og WHO. Prosjektet har som mål å sikre verdens borgere rask tilgang til en vaksine mot coronaviruset når den er klar. Planen er å levere mer enn to milliarder doser til landene som har meldt seg på innen utgangen av 2021.

Over 92 land har sluttet seg til prosjektet, deriblant Norge. 80 andre land har ytret interesse for å delta. Ni av de til sammen 29 vaksinekandidatene knyttet til Covax-prosjektet blir for tiden testet på mennesker.

– Dersom det kommer en vaksinevinner, så kommer vi til å ha den, det er det ingen tvil om, sier WHO-rådgiver Bruce Aylward.

Vil fordele vaksine likt

WHO-sjefen sendte tirsdag ut et brev til alle medlemslandene med en klar oppfordring om å slutte seg til prosjektet, og Tedros ønsker at alle interesserte land må melde ifra innen mandag 31. august.

Tedros spesifiserer at fordelingen av en ferdig vaksine vil foregå i to faser. Den første leveransen vil bli fordelt likt til alle medlemslandene for å begrense den overordnede globale risikoen. Deretter i den andre fasen vil man ta stilling til hvert enkelt lands trussel- og sårbarhetsnivå.

Over 775.000 mennesker med coronaviruset har dødd så langt på verdensbasis. Drøyt 22 millioner mennesker har fått påvist smitte.

(©NTB)