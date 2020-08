Tangen-saken ruller videre i Stortinget

Tirsdag ettermiddag møttes de finanspolitiske talspersonene til et møte, men hadde ikke mye nytt å melde da de kom ut.

– Planen nå er å fortsette å jobbe hver for oss i partiene, men sammen med hverandre når det er naturlig. Så der går arbeidet sin gang, sa leder av finanskomiteen på Stortinget Mudassar Kapur (H) etter møtet.

Like før møtet begynte sendte regjeringen over en fersk juridisk vurdering som slår fast det samme som regjeringen har hevdet tidligere: nemlig at finansministeren ikke har myndighet til å instruere Norges Bank i saken.

– Vi tar til etterretning det de forskjellige partiene har sagt, men nå skal vi jobbe mellom partiene og få på plass en innstilling på fredag, sa Kapur.

Han vil ikke røpe hva Høyre vil konkludere med i saken.

Finanskomiteen har frist til fredag med å komme med sin innstilling i ansettelsessaken.

