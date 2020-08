Japanske ekspert bidrar i opprydning etter oljeutslipp

OLJESØL: Sunil Kumar Nandeshwar, kaptein på det havarerte frakteskipet MV Wakashio, utenfor en rettsbygning i Port Louis på Mauritius tirsdag. Nandeshwar er pågrepet og siktet etter at store mengder olje rant ut av det japanske skipet. Foto: AP

– Oljelekkasjen fra det strandede skipet har forårsaket alvorlige ødeleggelser for befolkningen på Mauritius, hvor økonomien i stor grad avhenger av turisme og det vakre havet, sa Yukihiro Haisa før avreise onsdag.

– Jeg er fryktelig bekymret, sa Haisa, som jobber i det japanske miljødepartementet.

Haisa og seks andre eksperter er på vei til Mauritius for å delta i arbeidet med opprydningen. De skal blant annet vurdere skader på korallrev som er tilsølt av olje.

Frakteskipet MV Wakashio grunnstøtte på et korallrev 25. juli og begynte å lekke olje uken etter. Over tusen tonn olje rant ut av skipet, som til slutt brakk i to.

Ulykken beskrives som en miljøkatastrofe. Utslippet truer blant annet et vernet havområde med mangroveskog og en rekke truede arter.

De japanske ekspertene har med spesielle materialer som kan suge opp olje. En annen gruppe på seks eksperter er allerede sendt til Mauritius av den japanske regjeringen.

Den indiske kapteinen på frakteskipet MV Wakashio ble tirsdag pågrepet.