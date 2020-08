Ap og Sp sikrer flertall for E18-utbygging i Viken: – Tidenes miljøsvik, mener MDG

SVIK: Samferdselsbyråd Lan Marie Berg vil ha krisemøte i Oslo etter at fylkesstyret i Viken har gått inn for å utvide E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.

SVIK: Samferdselsbyråd Lan Marie Berg vil ha krisemøte i Oslo etter at fylkesstyret i Viken har gått inn for å utvide E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Foto: NTB Scanpix

– Vi bør alle bestrebe oss på å lande denne saken en gang for alle. Det er nok omkamp og trenering av lovlig fattede vedtak. Nå må vi få en avklaring, sa fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse mandag.

Hun viste til behovet for å sikre finansieringen av Fornebubanen, som også er en del av Oslopakke 3.

MDG og SV hadde på forhånd varslet at de ikke kunne støtte en bompengegaranti for utbygging av motorveien, som staten krever for å bidra med sin del av utbyggingen vest for Oslo.

Brenna opplyser at Ap og Sp vil fortsette i fylkesrådet sammen. De vil styre videre på den rødgrønne plattformen som de ble enige om i fjor høst, opplyser Anne Beathe Tvinnereim (Sp), som er fylkesråd for klima og miljø.

Miljøsvik

MDG betegner beslutningen om å bygge ut E18 i Bærum for «tidenes miljøsvik» og retter hardt skyts mot Arbeiderpartiet.

Mandag trakk MDG seg fra fylkesstyret i Viken etter at samarbeidspartner Ap går inn for at det skal bygges ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum. De reagerer kraftig.

– Dette er tidenes miljøsvik i Oslo-regionen. Det er dessuten et soleklart brudd på Oslopakke 3-avtalen, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg.

– Det er andre gang på få år at Høyre og Ap tvinger gjennom motorveiprosjekter. Om 10 år skal Oslo-regionen være fri for klimautslipp, og da må vi gjøre kollektivtilbudet bedre og billigere, ikke bygge mer motorvei, sier Berg videre og opplyser at hun har bedt om et krisemøte i byrådet i Oslo for å drøfte situasjonen som er oppstått.

Nylig avgått fylkesråd for MDG i Viken, Kristoffer Robin Haug, sier dette er et prosjekt på bilens premisser.

– Det vil føre til flere biler, mer utslipp og mindre penger til buss, bane og gang- og sykkelveier, sier Haug.

Han mener det er Ap som bryter med MDG, ikke omvendt.

– Klimaløfter fra Arbeiderpartiet er ikke verdt papiret de er skrevet på. Det sier seg selv at vi i MDG ikke kan fortsette i fylkesrådet. Arbeiderpartiet bryter med oss, sier Haug.

(©NTB)