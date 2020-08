Apotekene vil vaksinere uten legens godkjennelse – venter på Høies ja

VAKSINE: Dette stikket kan du trolig få gjort i høst uten å blande legen din inn i det. Apotekene er nemlig klare til å gjennomføre influensavaksineringen uten resept dersom regjeringen gir klarsignal for det.

De siste fire årene har du hatt muligheten til å ta influensavaksinen på et apotek i stedet for et legekontor. På grunn av økt trykk på helsevesenet i coronapandemien, blir det trolig enda lettere i år.

Apotekene forbereder seg nemlig på at de i høst skal kunne sette influensavaksiner helt uten at legen er innblandet. De venter på en avklaring fra Helse- og omsorgsdepartementet på om det faktisk blir noe av.

– Vanligvis går vi i gang med vaksineringen i oktober, så vi bør snart få beskjed. Vi bør ha noen uker på oss til å forberede dette, sier administrerende direktør Per T. Lund i Apotekerforeningen til NTB.

NTB har mandag ikke fått svar fra departementet på spørsmål om hvor lang tid dette vil ta.

Smertefri overgang

Lund mener apotekene er godt forberedt, og spår en smertefri overgang til den nye ordningen, dersom regjeringen gir sitt klarsignal.

– Jeg tror vi skal ha god kapasitet. Vi tar imot noe sånt som 50 millioner kundebesøk årlig, og i fjor satte vi rundt 40.000 vaksiner. Jeg tror vi skal kunne ta unna en mangedobling av det, sier Lund.

Han forteller at reaksjonene både fra kunder og apotekenes ansatte har vært god på vaksineringen som er blitt gjennomført i apotekene de siste årene.

– Jeg har inntrykk av at det er blitt satt veldig pris på. Det går på tilgjengeligheten, det er det som er apotekets fortrinn. De pasientene som har oppdaget det til nå, synes det har vært positivt. Og de som jobber i apotek, synes det har vært meningsfylt å kunne by på kompetansen sin, mer enn bare å levere på resepter, sier Lund.

Han mener det som må gjøres før apotekene går i gang med vaksinering uten legens innblanding, er å sørge for at dokumenteringen blir god nok.

Ruster opp

Kommunikasjonssjef Silje Ensrud i Apotek 1 sier at apotekene opplevde et økt trykk da coronapandemien rammet Norge.

– Da landet stengte ned i mars, stengte samtidig flere kommuner vaksinasjonstjenesten sin, og da var apotek et viktig tilbud for dem som trengte å sette vaksine, sier hun til NTB.

Apotek 1 forbereder seg nå på å sertifisere enda flere vaksinatører gjennom selskapets egen vaksineskole.

– I løpet av høsten vil nærmere 400 av våre apotek tilby vaksinasjon. Med dette kan vi bidra til helsemyndighetenes mål om å øke vaksinasjonsgraden.

På grunn av smittevernet må både den som gir, og den som mottar, sprøytestikket ha på seg munnbind.

