Rio de Janeiros guvernør suspendert for korrupsjon

AVSATT: Wilson Witzel, som er Rio de Janeiros guvernør, er avsatt i seks måneder mens han granskes for korrupsjon knyttet til midler som skulle gått til å bekjempe coronaviruset. Foto: NTB Scanpix

Brasils høyesterett suspenderte Witzel fra stillingen i seks måneder mens politiet gransker anklager om at han har tatt et beløp tilsvarende rundt 450 millioner kroner i bestikkelser.

Politiet gjennomsøkte guvernørens staselige residens Palacio de Laranjeiras fredag morgen, mens helikoptre sirklet i luften over.

Witzels kone og flere personer i hans nære krets blir også gransket, mens den evangeliske presten Everaldo, som også er leder for Witzels Kristensosiale parti, PSC, og flere andre er pågrepet.

Påtalemyndigheten mener at Witzel opprettet et fond for bestikkelser så snart han overtok som guvernør i januar i fjor.

Etterforskningen fokuserer på anklager om at han tok nødhjelp som skulle brukes til feltsykehus, respiratorer og medisin i kampen mot coronaviruset.

Ved siden av São Paulo er Rio hardest rammet i Brasil av pandemien. Helt fra begynnelsen har det vært rykter om massiv korrupsjon. Blant annet er bare to av sju planlagte feltsykehus åpnet.

Witzel har kommet på kant med president Jair Bolsonaro etter å ha insistert på nedstengninger som presidenten har vært imot.

Inkludert Witzel er nå fem av Rios siste seks guvernører blitt pågrepet eller anklaget for kriminalitet.

Minst 3,8 millioner mennesker er smittet av coronaviruset i Brasil, og over 120.000 mennesker er døde. Kun USA har flere smittede og døde.

