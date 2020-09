Stor oversikt over BNP-fall verden over

Italias bruttonasjonalprodukt falt med 12,8 8 prosent i andre kvartal, ifølge reviderte tall. Nedgangen er noe større enn tidligere estimater.

De oppdaterte tallene fra det nasjonale statistikkbyrået Istat viser at økonomien ble svekket med 0,4 prosentpoeng mer enn anslaget fra 31. juli. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er nedgangen på 17,7 prosent.

Nedgangen under coronakrisen er uten sidestykke, men er likevel ikke like stor i Italia som i enkelte andre europeiske land. I Storbritannia var nedgangen i andre kvartal på 20,4 prosent, mens den var på 13,8 prosent i Frankrike.

Canada

Canadas økonomi krympet med 11,5 prosent i andre kvartal, ifølge landets statistikkbyrå. Nedgangen var litt mindre enn ventet på forhånd.

– Dette er et kvartal for Canadas økonomi som kan glemmes, skriver analytiker Royce Mendes i CIBC i et forskningsnotat.

Økonomien krympet med 11,5 prosent i andre kvartal, skriver CBC. Dette tilsvarer et fall på hele 38,7 prosent på årsbasis – det vil si hvis utviklingen i andre kvartal hadde fortsatt gjennom et helt år.

Den kvartalsvise nedgangen som statistikkbyrået hadde anslått på forhånd, var på 12 prosent.

Sverige

Brutto nasjonalprodukt i Sverige krympet med 8,3 prosent i andre kvartal, viser reviderte tall. Det er et litt mindre fall enn i den første beregningen.

Den foreløpige utregningen fra Statistiska centralbyrån viste nemlig et fall på 8,6 prosent i andre kvartal. Disse tallene er sammenlignet med første kvartal.

Sammenligner man med samme periode i 2019 falt svensk BNP med 7,7 prosent.

I første kvartal vokste BNP i Sverige med 0,2 prosent, mens andre kvartal har vært preget av coronapandemien. Husholdningenes forbruk i Sverige falt med 7,7 prosent sammenlignet med kvartalet før, mens offentlig forbruk falt med 2,4 prosent. Eksporten har falt med nesten en femdel.

Danmark

Danmarks brutto nasjonalprodukt falt med 7,4 prosent i andre kvartal, mens fallet i Norge var på 6,3 prosent. I Finland var fallet ifølge foreløpige tall på bare 3,2 prosent.

Tysk BNP krympet med 9,7 prosent i andre kvartal

Tysklands bruttonasjonalprodukt krympet med 9,7 prosent i årets andre kvartal. Det er en litt mindre nedgang enn tidligere anslått.

Samtidig har regjeringens økte forbruk i forbindelse med coronapandemien ført til et budsjettunderskudd på 3,2 prosent i første halvdel av 2020.

Tysklands statistiske kontor har tidligere anslått at økonomien krympet med 10,1 prosent i april, mai og juni. Selv om fallet var 0,4 prosentpoeng mindre enn tidligere beregninger, er det fortsatt det største fallet som tysk økonomi har hatt i løpet av ett kvartal siden Tyskland begynte å føre denne type statistikk i 1970.

Reduksjonen er mer enn dobbelt så kraftig som i første kvartal i 2009, da finanskrisen fikk tysk økonomi til å krympe med 4,7 prosent.

Polen

Polens BNP ned 8,2 prosent

Den polske økonomien krympet med 8,2 prosent i årets andre kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, viser tall fra landets statistikkbyrå.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) var høyere i første kvartal enn året før, men i andre kvartal slo coronakrisen inn for fullt.

Etterspørselen var ned 9,5 prosent i månedene april til juni, sammenlignet med året før, mens investeringene falt med hele 11 prosent.

