Bekymret for forholdet til Russland

– Et Europa uten Russland eller i et motsetningsforhold til Russland vil ikke være tryggere, sier Maas, som mener EU trenger et konstruktivt forhold til naboen i øst. Samtidig sier han sanksjonene mot Russland må bestå så lenge myndighetene i Kreml ikke endrer atferd. Uttalelsen kom på et seminar for Frankrikes Europa-ambassadører i Paris mandag.

– Europa må være i stand til selv å takle og dempe kriser i sitt eget nabolag for å være en attraktiv alliert for USA, la han til.

Også verten for samlingen i Paris, Maas' franske kollega Yves Le Drian, sa at Europa må kunne stå på for egne interesser og viste til konflikten mellom Hellas og Tyrkia omkring gassleting øst i Middelhavet.

– Når en av oss blir konfrontert med en aggressiv politikk som ikke kan rettferdiggjøres, må vi svare kollektivt, fordi det truer vår suverenitet og unionens interesser, sa Le Drian. På møtet sa Le Drian også at forholdet mellom Tyskland og Frankrike – lenge ansett som den politiske motoren i EU – er «sterkere og mer nødvendig enn noensinne».

– Franks-tysk kompromiss er en nødvendig forutsetning for fremskritt i Europa. Men det alene er ikke nok, sa han, med henvisning til forholdet til Russland.

