Harry og Meghan har tegnet avtale med Netflix

KONTRAKT: Hertuginne Meghan og prins Harry skal lage dokumentarer, filmer og familieprogrammer for Netflix.

KONTRAKT: Hertuginne Meghan og prins Harry skal lage dokumentarer, filmer og familieprogrammer for Netflix. Foto: NTB Scanpix

Det bekrefter paret i en uttalelse onsdag.

Etter at paret tidligere i år trakk seg fra sine kongelige forpliktelser og flyttet til USA, har de flere ganger gitt uttrykk for at de har ambisjoner om å gå inn i underholdningsindustrien.

– Vår målsetting er å skape innhold som opplyser, men som også gir håp, skriver de i uttalelsen.

Paret sier videre at de som småbarnsforeldre også ønsker å lage «gode og inspirerende familieprogrammer».

Hertuginne Meghan er ikke ukjent med underholdningsbransjen. Før hun giftet seg med prins Harry, hadde hun en karriere som skuespiller, blant annet i TV-serien «Suits».

(©NTB)