Berlusconis lege er forsiktig optimist

Alberto Zangrillo legger imidlertid til at 83-åringen er i risikogruppen og inne i den mest krevende fasen av sykdomsforløpet.

– Pasienten responderer optimalt på behandlingen. Dette betyr imidlertid ikke at vi kan erklære seier. Som dere vet, tilhører han den mest utsatte gruppen, sier han.

Zangrillo beskriver seg selv som «forsiktig optimist» på Berlusconis vegne.

Han la til at det ikke er ventet at den tidligere statsministeren blir skrevet ut med det første fordi det er behov for god behandling som tar tid.

Partiet hans bekreftet 2. september at han hadde fått påvist covid-19.

