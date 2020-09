Hurtigruten vil finne løsninger for «Tom Cruise-skipet»

Det opplyser Anne Marit Bjørnflaten, direktør for myndighetskontakt i rederiet til FriFagbevegelse.

Saken gjelder hurtigruteskipet Fridtjof Nansen som den siste tiden har blitt brukt som hotellskip for «Mission: Impossible»-innspillingen. Stridens kjerne er om bruken av skipet som hotell er i strid med loven eller ikke.

– Vi har sagt til Hurtigruten at vår forståelse av loven er at dette kan de ikke gjøre i dag. Men vi har også gitt klar beskjed om at vi gjør en forskriftsendring for å presisere det i loven fremover, sa næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB etter et møte med hurtigruten mandag.

I dialog

Hurtigruten har hele tiden hevdet at de er innenfor regelverket. Det gjør de fremdeles, men sier at de nå ønsker å finne løsninger.

– Når statsråd Iselin Nybøs uttaler seg så tydelig, ønsker vi å være konstruktive og finne løsninger. Derfor venter vi ikke til forskriften er på plass, men jobber nå med alternativer for å løse situasjonen. Dette er vi også i dialog med departementet, våre tillitsvalgte og oppdragsgiver om, sier Bjørnflaten.

Fornøyd næringsminister

Næringsminister Nybø er fornøyd med at Hurtigruten vil finne løsninger.

– Jeg er glad for at Hurtigruten har tatt signalene på alvor og at de nå retter seg etter dette. Jeg forventer at løsningen Hurtigruten lander på, er i tråd med regelverket, skriver hun i en epost til NTB onsdag.

– Jeg har hele tiden vært krystallklar på at det har vært i strid med regelverket for NIS-skip å drive hotellvirksomhet i norske havner. Vi jobber nå med å endre forskriften for å unngå at dette skjer igjen, utdyper hun.

NIS er en forkortelse for Norsk internasjonalt skipsregister. Formålet med den såkalte NIS-loven er å gi bedre konkurransebetingelser for norske skip i utenriksfart.