Vy-gruppen har inngått forlik med hytteprodusent

Bakgrunnen er en strid med hytteprodusenten, som siden 2017 har hatt patent på varemerket Vy for hyttene sine.

– Vi skrev sent i går kveld under en avtale som betyr at vi er enige om at vi ikke trenger å møtes i retten på mandag. Det er vi selvfølgelig glade for begge to, fordi det gjør at vi kan gå tilbake til å produsere gode hytter og transporttjenester, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy-gruppen til Kampanje.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på innholdet i forliket, men sier at det var verdt prisen.

Resultatet av forliket gjør at det nå er en avtale om at Vy-gruppen overtar rettighetene til å bruke Vy-navnet i kategoriene overnatting og booking av overnatting.

