Håper vaksinasjon kan starte i løpet av vinteren

– Hvis vi er heldige, vil vi kunne begynne å vaksinere i løpet av vinteren, sa Høyre-leder Solberg i sin tale til partiets landsmøte på Gardermoen fredag.

– Men det tar tid før vi har vaksinert så mange at det igjen er trygt å leve livene våre slik vi helst ønsker. Fram til da må vi holde ut, sa hun.

Solberg brukte mye tid på coronapandemien i sin tale. For nøyaktig et halvt år siden ble Norge stengt ned for å hindre spredning av viruset.

Overfor NTB vedgår statsministeren at ingenting er sikkert når det gjelder arbeidet med å frambringe vaksine. Men mange vaksinekandidater er under utvikling, og Solberg mener sannsynligheten er relativt høy for at det kommer godkjente vaksiner rundt juletider når trykket er så stort som nå.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å krysse fingrene og håpe at noen av dem går igjennom, og at vi ikke får stopp på alle sammen. For da har vi en veldig vanskelig situasjon, sier Solberg til NTB.

I landsmøtetalen tillot statsministeren seg også å drømme om en normal julefeiring i desember.

– Så min oppfordring til alle er å fortsatt holde ut. La oss ta vare på hverandre i høst, slik at vi alle kan feire julen 2020 så normalt som mulig, sa hun.

(©NTB)