Nybø: Kredittforsikring har sikret økt handel

Ordningen ble etablert i revidert nasjonalbudsjett i vår og gjelder ut året.

– Gjennom dette tilbudet sørger vi for at handel kan gå så normalt som mulig, i en periode med stor usikkerhet, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

– Det nye kredittforsikringstilbudet har sikret økt handel for om lag 500 ulike bedrifter i Norge. Det betyr mye for norske arbeidsplasser og verdiskapning.

Kredittforsikring er en forsikring som brukes ved salg på kreditt. Forsikringen sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale.

Den nye garantiordningen ble etablert for å sikre bedrifter i Norge tilgang på kredittforsikring også under koronapandemien. Forsikringen sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale.

(©NTB)