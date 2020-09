Reglene for innreisekarantene strammes inn

Det opplyste helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronapressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Helseministeren opplyste også at regjeringen strammer inn på unntak fra karanteneplikten for samfunnskritisk personell.

– Unntaket for personell i samfunnskritiske funksjoner strammes inn fordi regjeringen mistenker at dette har blitt brukt for mye fordi arbeidsgivere ikke har planlagt godt nok, sa Høie på pressekonferansen.

Disse reglene er trukket frem på Regjeringens hjemmesider:

Så lenge arbeidsgiver kan planlegge behovet for personell, skal også personell som jobber i samfunnskritiske funksjoner forholde seg til de samme reglene for karantene og testing som alle andre. Personell i slike funksjoner får bare unntak for karantene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvis det ikke er tid til å gjennomføre tester. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Unntaket for arbeidsreisende fra Sverige utvides til også å gjelde for Finland. Bestemmelsen strammes inn slik at den kun gjelder pendlere som også får krav om testing hver syvende dag. Arbeidsreisende som kommer i enkelttilfeller eller mer sporadisk må følge testregime med to tester som gjelder for resten av EØS.

Flypersonell som har vært i land og områder med karanteneplikt må i dag i innreisekarantene. Dette endres ved at det gis ett nytt unntak fra innreisekarantene for flypersonell. For flypersonell som forlater flyet på jobb i røde land, stilles det krav om testing minst hver syvende dag for å få unntak fra innreisekarantene.

Regjeringen innfører en egen ordning for foreldre som har brukt opp kvoten med omsorgsdager dersom barnas skole eller barnehage blir stengt.

– Vi innfører ekstra omsorgsdager, eller sykt barn-dager som folk flest kjenner det som, ved lokale utbrudd dersom skoler og barnehager må stenge, sa arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaken (H) på en pressekonferanse tirsdag.

–Lokalt kan det bli behov for å stenge hele skoler. Det kan bety at noen foreldre har brukt opp den nye kvoten som ble innført 1. juli. Regjeringen innfører derfor en egen ordning der foreldre får omsorgsdager ved behov dersom kvoten er oppbrukt og skolen blir stengt, sa Isaksen.

(©NTB)