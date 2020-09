Svenske smittetall blant de laveste i Europa

Helt siden juli har Sverige med enkelte unntak hatt mellom ett og fem coronarelaterte dødsfall per døgn. Onsdag var tallet igjen oppe i ni, men det er lite som tyder på at smittetallene er på vei oppover igjen.

De siste 14 dagene er det «kun» registrert 22,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i vårt naboland, mens Norge har registrert 28,4 smittetilfeller og Danmark 48,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Det viser en oversikt fra Det europeiske senteret for forebygging og kontroll av sykdom (ECDC). Og det ser enda verre ut i flere søreuropeiske land.

I Spania er det registrert 279 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Også i Frankrike, Tsjekkia og Malta er det registrert over 100 tilfeller per 100.000 innbyggere.

22 av Europas 31 land har i perioden hatt høyere smittetall enn Sverige.

– Bærekraftig strategi

ECDCs oversikt er laget på bakgrunn av tall fra hvert enkelt land i perioden fra 2. til 15. september.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier i et intervju med den franske nyhetskanalen France 24 at Sveriges omstridte coronastrategi bærer frukt.

– Vi har ikke en oppblussing av sykdommen, slik mange andre land har, sier han.

– Til slutt vil vi se hva det vil si å ha en mer bærekraftig strategi, som man kan opprettholde i lengre tid, i stedet for en strategi der man stenger ned, åpner opp og stenger ned om og om igjen, tilføyer han.

Åpne skoler

Sverige har under pandemien holdt alle skoler for elever under 16 år åpne. Også barer og restauranter har vært åpne, men med klare regler om at kundene må holde avstand og få bordservering. Det har ikke vært anbefalt bruk av munnbind.

Landet har imidlertid innført besøksforbud på sykehjem og i eldreboliger, men det ble opphevet denne uken grunnet den positive utviklingen.

I alt har 5.860 personer dødd i Sverige etter å ha blitt smittet av coronaviruset, mens 87.575 personer har fått påvist coronasmitte.

Til sammenligning har 12.293 personer fått påvist viruset i Norge, mens 265 personer har dødd.

Folkehelseinstituttet anbefalte denne uken at karantenekravene fjernes for de svenske regionene Kalmar og Blekinge. Fra før av kan man reise til Norge fra Värmland, Örebro, Gotland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten uten å måtte tilbringe ti dager i karantene.