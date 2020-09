Rike land har gjort krav på halvparten av den framtidige vaksineforsyningen

Det kommer fram i en ny rapport fra den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam.

Organisasjonen har gjennomgått avtaler gjort av farmasøytiske selskaper og vaksineprodusentene bak fem av de ledende vaksinekandidatene som for øyeblikket i prøvefaser. Dataene er innhentet av analyseselskapet Airfinity.

De fem vaksinekandidatene som er analysert, er AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer og Sivonac. Oxfam mener selskapene har kapasitet til å produsere 5,9 milliarder doser, som vil være nok for tre milliarder mennesker, gitt at alle fem vaksinene trolig vil måtte gis i to doser.

Til nå er det gjort avtaler for 5,3 milliarder doser.

2,7 av disse har blitt kjøpt av industrialiserte land og områder, som USA, Storbritannia, EU, Australia og Hongkong, mens 2,6 milliarder er kjøpt opp av land som India, Bangladesh, Brasil og Mexico.

