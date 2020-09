Bru må svare om Equinor-overføringer til sosiale bidrag i Angola

Det er SV og Arbeiderpartiet som krever gjennomgangen, melder Aftenbladet/E24 , som også står bak sakene om Equinor-overføringene .

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Dag Terje Andersen (Ap) opplyser at det er sendt et brev til statsråden der det vises til korrespondansen om saken i forrige runde. Videre blir det spurt om hvordan saken er fulgt opp.

Mellom 2011 og 2016 betalte Equinor 420 millioner kroner til Angolas statseide oljeselskap Sonangol for et forskningssenter som ennå ikke er bygd. Equinor betalte også 295 millioner kroner til «sosiale prosjekter», som selskapet ikke vet hva har gått til.

Også for fire år siden fikk saken stor oppmerksomhet, og daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fikk spørsmål om hva pengene hadde gått til.

Olje- og energidepartementet bekrefter over for Aftenbladet/E24 at brevet vil bli besvart.

