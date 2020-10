Las Vegas-kasino betaler giganterstatning etter masseskyting

Kasino-eieren MGM Resorts International skal betale 49 millioner dollar av beløpet av sine egne midler. Resten av beløpet på 800 millioner dollar kommer fra selskapets forsikringsselskaper.

Det fremgår av et forlik som en amerikansk domstol godkjente onsdag.

Masseskytingen i oktober 2017 var den verste i USAs historie. 58 personer ble drept og over 800 såret da Stephen Padock åpnet ild fra et hotellrom på Mandalay Bay Resort and Casino mot en folkemengde som var til stede på en countrymusikkfestival utendørs.

Forliket innebærer ikke at MGM Resorts erkjenner ansvar, ifølge en uttalelse.

