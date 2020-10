– Høy sysselsetting er den viktigste forutsetningen for det norske velferdssamfunnet, sa kronprins Haakon da han fredag leste opp trontalen på vegne av regjeringen under årets stortingsåpning.

Regjeringen lover nye initiativer for å bringe Norge trygt ut av coronakrisen.

– Satsingen på kompetanse skal styrkes. Noen av jobbene som ble borte, vil ikke komme tilbake. Arbeidstakere må tilbys nye utdanningsmuligheter slik at de blir kvalifisert for de nye jobbene som blir skapt, sa kronprinsen.

I talen understreker regjeringen at mange som mistet jobben da de hardeste coronatiltakene ble satt inn, nå er tilbake i arbeid.

– Men arbeidsledigheten er fortsatt for høy. Fortsatt føler mange på usikkerhet om hva fremtiden vil bringe. Om det igjen vil være bruk for dem i det norske arbeidslivet. Regjeringen vil følge tett de næringer som rammes hardest. Det må unngås at ellers lønnsomme jobber går tapt, heter det i talen, som for første gang ble lest opp av kronprins Haakon.

De siste 30 årene er det kong Harald som har holdt talen, men i år måtte sønnen steppe inn etter at kongen ble sykmeldt.

(©NTB)