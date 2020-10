Vil ha mer effektiv domstolsbehandling i sivile saker

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt flere forslag til endringer i tvisteloven og enkelte andre lover på høring.

Blant annet foreslås det å senke terskelen for ankenektelse i lagmannsretten. Formålet er å sile bort anker som ikke har utsikter til å få et annet resultat. Det vil medføre lavere kostnader og mindre belastning for partene som slipper å gå gjennom en ny runde i domstolen.

– Vi foreslår å endre reglene for tvisteløsning i sivile saker for å legge til rette for en mer effektiv behandling i domstolene og sikre at kostnadene ved domstolsbehandling ikke blir uforholdsmessig store for partene. Dette er viktig for å ivareta den rettssikkerhetsgarantien som ligger i en reell tilgang til domstolene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Videre foreslås det at rettsmekling i utgangspunktet skal gjennomføres i alle saker som er egnet for det. Formålet med rettsmekling er at partene kommer fram til et forlik istedenfor å gjennomføre eller fullføre en hovedforhandling.

I høringsnotatet er det også tatt inn et forslag om en hjemmel for å strømme rettsmøter på domstolens nettsider. Dessuten er det foreslått flere endringer for å klargjøre rettstilstanden, deriblant et forslag om anonym vitneførsel i barnevernssaker.

Fristen for å sende inn høringssvar er 4. januar.