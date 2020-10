Grisebonde fikk omgjort fengselsstraff etter lang saksbehandlingstid

I november i fjor ble mannen dømt til 40 dagers fengsel for kastreringen. Påtalemyndigheten mente straffen var for lav og la i ankeforhandlingen ned påstand om fem måneders fengsel.

Borgarting lagmannsrett konkluderte med at 55 dagers fengsel var en passende straff, men at hele straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år. Årsaken var den lange saksbehandlingstiden. Retten la til grunn at saken hadde en liggetid på mellom ni og ti måneder.

– Straffeutmålingen er mildere enn den vi ønsket, så vi må vurdere om vi vil anke, sier aktor Maria Bache Dahl til Nationen.

Bonden er fornøyd med at straffen ble redusert og mener det er en riktig avgjørelse, opplyser hans forsvarer Vegard Lien. Mannen erkjente skyld for kastreringen av 17 griser.

I tillegg til den betingede fengselsstraffen ble mannen idømt en bot på 20.000 kroner for dårlig tilsyn og stell av grisene. Bøtenivået er det samme som tingretten konkluderte med.