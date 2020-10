Frp-bønn til Høie: – Ikke tving folk hjem fra hytta

Torsdag ble det kjent at reiserådene vil bli endret, slik at regionene Gotland, Värmland, Västernorrland og Norrbotten i Sverige blir farget røde og medfører karanteneplikt.

Frps stortingsrepresentant Tor André Johnsen fra Hedmark ber helse- og omsorgsminister Bent Høie om ikke å «jage hjem» folk som tilbringer høstferien på hytta i Sverige.

– Jeg vil be Høie og regjeringen være litt fleksible her og sterkt vurdere at karanteneplikten først inntreffer ved midnatt natt til mandag. Slik at de som nå allerede er på hytta, også får kost seg den siste helgen av høstferien, sier Johnsen.

