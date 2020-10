Trump etterforskes etter å ha fått skattereduksjon for skogsbevaring

For fem år siden lovet Trump å bevare skog på rundt 600 kvadratmeter rundt eiendommen Seven Springs utenfor New York. Han skal i gjengjeld ha fått en skattereduksjon på 21,1 millioner dollar, ifølge rettsdokumenter avisen Washington Post har lest.

Størrelsen på skattereduksjonen ble satt ut fra et anslag av eiendommens verdien fra 2016 på 56,5 millioner dollar.

New Yorks justisminister Letitia James gransker nå om Trump Organization blåste opp verdien av eiendommen, ifølge rettsdokumenter.

Taksten skal ha blitt bygd på ubegrunnede antakelser og villedende konklusjoner som blåste opp den anslåtte verdien, ifølge to uavhengige eksperter som har gjennomgått dokumentene for Washington Post.

Eiendomsfirmaet som sto bak anslaget, Cushman & Wakefield, har samarbeid med Trump i flere år og har kontorer i et bygg Trump delvis eier.

Trump Organizations advokat Alan Garten sier han ikke kan kommentere takstsettingen, men hevder at påstandene er usanne. Cushman & Wakefield vil ikke kommentere saken.

