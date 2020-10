Frp krever svar fra Nybø om kutt for sjøfolk

MÅ SVARE: Næringsminister Iselin Nybø (V) må svare på hvorfor hun kutter i nettolønnsordningen for sjøfolk, mens et utvalg ser på tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft.

MÅ SVARE: Næringsminister Iselin Nybø (V) må svare på hvorfor hun kutter i nettolønnsordningen for sjøfolk, mens et utvalg ser på tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft. Foto: NTB

– Hadde statsråden det så travelt med å svekke nettolønnsordningen at hun ikke hadde tid å lytte på de råd først som hun selv har bedt om? skriver Frps stortingsrepresentant Helge André Njåstad i et spørsmål til Nybø.

Stortinget ba i april regjeringen om å nedsette et utvalg for å vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft. Nybø har i kjølvannet av dette satt ned et slikt utvalg.

Men i regjeringens forslag til statsbudsjett onsdag ble det foreslått å kutte i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk fra 216.000 til 200.000 kroner. Regjeringen legger selv til grunn at det rammer omkring 6.500 sjøfolk.

Både Arbeiderpartiet og LO reagerer sterkt på kuttforslaget.

– Blir dette budsjettforslaget stående, vil det resultere i mer sosial dumping på norsk sokkel, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen til Frifagbevegelse.

– Regjeringens kutt til norske sjøfolk er et slag mot norsk maritim næring som i dag opplever krise. Det vil føre til at flere folk går ut av arbeid, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Nettolønnsordningen er et virkemiddel for å bevare norsk maritim kompetanse og sikre sjøfolk på norskregistrerte skip konkurransedyktige betingelser.

