Microsoft skal samarbeide med Equinor om karbonfangst og -lagring

De to selskapene inngikk onsdag en avtale for å se på hvordan de kan støtte Northern Lights karbonfangst og -lagringsprosjekt (CCS) som teknologipartner.

Microsoft vil også se på mulighetene for å bruke prosjektet for transport og lagring av fanget CO2. Equinor utvikler prosjektet sammen med Shell og Total som likeverdige partnere, skriver Equinor i en pressemelding.

Prosjektet er en del av det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, kalt «Langskip».

Planen er å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune. Derfra skal flytende CO2 fraktes med skip til en mottaksterminal i Øygarden, for så å pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen på norsk sokkel.