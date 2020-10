Konkurransetilsynet avslutter etterforskningssak mot Circle K og YX

Konkurransetilsynet skriver i en pressemelding at en etterforskningssak mot Circle K og YX Norge har blitt avsluttet. Selskapene har gått med på å avslutte praksisen med publisering av veiledende listepriser for drivstoff på sine nettsider.

– Vi har vært bekymret for konkurransen i drivstoffmarkedet lenge, og har fulgt aktørene tett over en periode på flere år. Høsten 2017 observerte vi en endring i det ukentlige prismønsteret som bidro til en mistanke om et mulig ulovlig samarbeid, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

I fjor høst startet Konkurransetilsynet en etterforskningssak mot Circle K og YX på grunn av mistanke om samarbeid om fastsettelse av drivstoffpriser. Mistanken gikk ut på at publisering av veiledende listepriser la til rette for parallelle nasjonale pumpeprisløft.

Circle K og YX har ikke vært enige i Konkurransetilsynets bekymring om at veiledende listepris på nettet har stor verdi for konkurrenter. Men selskapene går med på å avslutte praksisen.

– Tiltakene skal bidra til at det blir mindre forutsigbarhet for konkurrenter om når prisene skal opp, og til hvilket nivå. Slik kan tiltakene bidra til at aktørene i drivstoffmarkedet fastsetter priser på selvstendig grunnlag. Dette kan gi forbrukerne større valgmuligheter med hensyn til når, og hvor, det lønner seg å fylle drivstoff, sier Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.