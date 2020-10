Vekst i dagligvaremarkedet på 16 prosent

I tredje kvartal var det totalt sett en vekst på 20,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall fra Nielsen Norge.

Det var sommerukene 27, 28 og 29 som hadde størst prosentvis vekst isolert sett i kvartalet. Årsaken er at de fleste tilbrakte sommeren i hjemlandet, ettersom karantenereglene satte begrensninger for utenlandsreiser og dermed begrenset grensehandelen.

Ifølge Nielsen økte kvartalssalget av sigaretter og andre tobakksprodukter med 60 prosent i norsk dagligvare sammenlignet med samme periode i fjor, mens det i grensenære områder økte med 81 prosent. Den samme utviklingen gjelder også øl, brus og godteri.

Priser på matvarer fortsatte å stige i tredje kvartal. For juli utgjør økningen 3,7 prosent, for august 4,2 prosent, og for september 3,8 prosent.

Lavpriskjedene styrket sin posisjon i markedet ytterligere i tredje kvartal, og står nå for 69,3 prosent av omsetningen i totalmarkedet. Det er en oppgang på 0,4 prosentpoeng fra forrige kvartal og 1,1 prosentpoeng mer enn i samme periode i fjor.

Sammenlignet med tredje kvartal 2019 har den totale butikkmassen økt med fire butikker og lavpris har så langt en tilvekst på 50 butikker.

(©NTB)