Mot ny bompengerekord også i 2020

– Foreløpige tall for 2020 viser innbetalte bompenger på totalt om lag 12,3 milliarder kroner (2020-prisnivå), heter det i et svar fra departementet på et budsjettspørsmål fra Senterpartiet.

Det fremgår at beløpet inkluderer anslag for innbetalte tilleggsavgifter.

I regjeringens budsjettforslag som nylig ble lagt fram, kom det fram at det i fjor ble satt ny rekord i innbetalte bompenger. I 2019 ble det innbetalt totalt 12,1 milliarder.

Krav i forhandlinger

Det har blitt satt ny rekord i innbetalte bompenger hvert eneste år siden 2010, viser tallene.

I 2010 ble det innbetalt 8,1 milliarder kroner i bompenger.

Den gjenstående bompengegjelden var ved utgangen av 2019 på totalt 62 milliarder kroner.

Fremskrittspartiets landsstyre har for lengst vedtatt at å kreve bompengekutt i høstens budsjettforhandlinger med regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre på Stortinget.

– Stortingsgruppen bør stille krav om redusert bompengebelastning for folk flest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, krever partiet.

Frp satt i regjeringen fra 2013, men forlot som kjent samarbeidet i januar i år.

Kutt på vei

Samtidig viser tallene at den statlige bevilgningen til veiformål har økt kraftig siden 2010.

Men Frp har likevel reagert på at regjeringen i sitt budsjettforslag foreslår et kutt i bevilgningen til veiformål på 1,1 prosent, fra 36,7 milliarder til 36,3 milliarder kroner i 2021.

– Vi reagerer sterkt på at veisatsingen svekkes i regjeringens forslag til statsbudsjett 2021, sier fylkesleder Gustav Bahus i Vestland Frp.

Fylkeslaget klarte å sikre flertall for sin resolusjon om veisatsing på helgens landsmøte. Redaksjonskomiteen ville nøye seg med å oversende saken til stortingsgruppen uten å behandle den på landsmøtet.

– I lys av coronakrisen har vi nå også en unik mulighet til å fremskynde offentlige prosjekter for å sikre sysselsetting i bygge- og anleggsbransjen, og dermed motvirke økende arbeidsledighet, sier Bahus.

(©NTB)