– Oljefondet kan bli sett på som et utenrikspolitisk redskap

REDSKAP: I et høringssvar til etikkutvalgets utredning om oljefondet, advares det om at fondet kan bli liggende for tett opp til å være et utenrikspolitisk virkemiddel. Her sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.) og Torbjørn Hægeland, direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank. Foto: Are Haram