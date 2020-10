Ny smittebølge gir ytterligere innstramminger i Europa

– Vi er helt opplagt i en andre bølge. Vi venter oss en fortsatt økning av antall smittede, sier Agoritsa Baka, ekspert i kriseberedskap ved ECDC, til Sveriges Radio.

Smittespredningen har økt siden august, og spesielt de siste ukene, viser den 13. rapporten fra ECDC etter at pandemien brøt ut i vår.

I forrige rapport het det at smittespredningen var tydeligst hos personer mellom 20 og 40 år, men nå sprer smitten seg også i økende grad blant mennesker i høy alder.

Baka oppfordrer medlemslandene til å satse på smittesporing, testing og å forberede sykehusene på økt press, samt beskytte sårbare deler av befolkningen.

Den største smitteveksten de siste dagene har funnet sted i Tsjekkia, Belgia, Frankrike, Spania og Italia.

– Oppfatningen de siste månedene er at en bølge nummer to ikke finnes, eller at det dreier seg om en liten bølge. Situasjonen er det motsatte, sier Martin Hirsch, leder for det offentlige sykehussystemet AP-HP i Paris, til kringkasteren RTL.

– Kan bli verre

– Det er mulig at den andre bølgen kan bli verre enn den første, sier han, og advarer mot det han kaller en skremmende utfordring i tiden som kommer.

Pågangen ved franske sykehus øker raskt. Torsdag registrerte Frankrike ny døgnrekord på 41.622 nye smittetilfeller og det høyeste antall pasienter på intensivavdelinger siden mai.

– Nye tilfeller vi ser i dag, vil være morgendagens pasienter. November måned kommer til å bli vanskelig, skriver statsminister Jean Castex på Twitter.

Hirsch mener det reelle tallet på nye smittetilfeller er mye større enn de påviste tilfellene som offentlig statistikk fanger opp, fordi mange smittebærere uten symptomer aldri testes.

– Det er mange smittede mennesker som går rundt i gatene uten å vite at de er infisert, og uten at noen andre vet om det, sier han.

Portforbud

Frankrike har utvidet et portforbud som nå omfatter 46 millioner mennesker, over to tredeler av befolkningen, i tidsrommet fra klokken 21 til 6.

Flere andre land i Europa har også innført portforbud, blant dem Belgia der landets utenriksminister Sophie Wilmès er på intensivavdeling etter å ha testet positivt for corona i forrige uke.

I forrige uke var det i snitt nesten 10.000 nye smittetilfeller daglig i Belgia.

I den greske hovedstaden Aten blir det fra lørdag forbudt å oppholde seg utendørs om natten, og det blir munnbindpåbud i de hardest rammede områdene.

– Munnbind er vaksinen før vaksinen er klar, sa statsminister Kyriakos Mitsotakis torsdag kveld.

Dystre rekorder

Tyskland satte døgnrekord torsdag da 11.278 nye smittetilfeller ble påvist. Smitteraten på landsbasis har nådd 60,3 tilfeller per 100.000 i uken.

Smitteøkningen har ført til skjerpede tiltakene. I tillegg til i butikker og restauranter må folk nå også bruke munnbind på enkelte svært trafikkerte gater.

I Tyskland er både helseminister Jens Spahn og hans ektemann smittet og i karantene.

I nabolandet Polen ble det satt ny døgnrekord da myndighetene torsdag bekreftet 12.100 nye infeksjoner. Fra lørdag kan det bli innført nye restriksjoner i Polen.

Torsdag satte Italia døgnrekord med 16.079 smittede, dagen etter at Spania ble det første EU-landet der over 1 million mennesker har testet positivt for coronaviruset.

