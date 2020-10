Innstramming i vente for utenlandske arbeidere

Det er klart etter at helseminister Bent Høie (H) mandag var i et møte med NHO og LO om saken.

I dag kan utenlandske arbeidere få unntak fra reglene for å sitte i karantene i ti dager etter at de kommer til landet. De får lov til å begynne å jobbe så snart de har fått negativt svar på den første coronatesten, men må holde seg i karantene på fritiden inntil de har fått negativt svar på test nummer to.

Det er blant annet disse reglene regjeringen nå vurderer å stramme inn.

Regjeringen vil også innføre krav om enerom på brakkerigg og testing for coronavirus hver tredje dag, ifølge NRK og TV 2.

Ifølge NTBs kilder blir det også diskutert hvor raskt tiltakene kan tre i kraft.

Ikke avklart

Høie understreket etter møtet at regjeringen ennå ikke har konkludert. En beslutning skal tas i løpet av mandagen og de nye tiltakene bli presentert på en pressekonferanse klokka 16.

– Vi jobber med å se på det nå, sier Høie til NTB.

Regjeringen har innhentet råd fra helsemyndighetene. I tillegg til importsmitte, er myndighetene bekymret for økt smitte i private sammenhenger.

– Vi jobber med å se på målrettede tiltak for å redusere det, sier Høie.

– Hver dag teller

Både LO-sjef Hans Christian Gabrielsen og NHOs Ole Erik Almlid understreket hvor viktig unntaksregelen er for å holde hjulene i gang i blant annet verft og industribedrifter som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

– Det har stor betydning hvor mange dager man må sitte i karantene. Hver dag betyr noe. Vi må ha et smittevernregime som gjør at du unngår smitte. Hver dag du kan korte det ned gjennom å ha gode testregimer, betyr noe, sier Almlid til NTB.

– På randen

Gabrielsen sier LO er bekymret for at for strenge smittevernregler kan true bedrifters evne til å overleve, og dermed føre til at arbeidsplasser går tapt.

– Smitten er alvorlig, og det er viktig å slå den ned, men samtidig er det en veldig krevende økonomisk situasjon der ute for store deler av næringslivet og arbeidslivet. Mange bedrifter står på randen av konkurs, sier Gabrielsen.

Høie understreket på sin side at unntaksordningen innebærer en høyere risiko for importsmitte.

– Den største utfordringen er at smittesituasjonen i Europa endrer seg så dramatisk at det setter oss under press. Derfor vurderer regjeringen innskjerpinger i ordningen, sa han.