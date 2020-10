Jan Petter Sissener under Investordagene 2020. Foto: Ole Christian Rønning

På et møte mellom Bøhler og Sissener i sommer ble investoren så overbevist at han la inn en bestilling på 337 bøker, sier han til VG.

– Da tenkte jeg at denne boken bør politikere som stadig synser, men ikke har kunnskap, lese. På slutten av møtet sa jeg at den skal jeg donere til regjeringen, Stortinget og bystyret og byrådet i Oslo, sier han.

I boken beskriver Bøhler forholdene på østkanten i Oslo og kriminelle gjenger som opererer der. Han mener det må hardere lut til for å komme problemene til livs.

Sissener har tidligere prøvd å påvirke politikerne ved å sende dem boken «Startup-helvete», av gründer Nicolai Prydz. Han utelukker ikke at det kommer flere litterære gaver i posten fremover.

Ifølge VG har mangemillionæren måttet punge ut med 117.613 kroner på bokinnkjøpet. Bøhler har ikke selv kommentert bokkjøpet.

Jan Bøhler vakte oppsikt da han tidligere denne måneden erklærte at han melder seg ut av Arbeiderpartiet og stiller til valg neste høst for Senterpartiet. Reaksjonen kom etter at han i juli trakk seg fra nominasjonskampen i Oslo Ap etter det han mente var intrigemakeri.

På en ny meningsmåling tirsdag ville Bøhler vært inne på Stortinget for Senterpartiet hvis det hadde vært valg i dag.

