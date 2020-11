Bayer med nok et milliardunderskudd

Nedgangen er større enn det analytikerne hadde spådd på forhånd. I samme periode i fjor endte kjemikaliegiganten med nær 11 milliarder kroner i pluss.

Bayer inngikk i sommer et forlik i et søksmål om uriktige opplysninger i reklame for Roundup – et ugressmiddelet som inneholder glyfosat, som kobles til kreft.

Forliket hadde en verdi på over 10 millioner dollar, eller rundt 94 millioner kroner. Summen skal sikre utbetalinger til amerikanere som skal ha fått kreft etter bruk av Roundup, som inneholder glyfosat.

