Opposisjonen krever penger på bordet etter strengere smittetiltak

KRAV: Siv Jensen (Frp) mener regjeringen har vært bakpå når det gjelder økonomiske tiltak i koronakrisen. Også de rødgrønne opposisjonspartiene mener smittetiltak må få følge av bedre kriseordninger for næringslivet og arbeidstakere, og for sårbare grupper. Foto: Iván Kverme

– Regjeringens kompensasjonsordning har ikke vært tilstrekkelig, og regjeringen ha vært bakpå hele veien siden mars. Nå har man hatt god tid til å forberede seg til disse tingene, sa Frp-leder Siv Jensen, etter at statsminister Erna Solberg (H) redegjorde for nye og strengere smittetiltak torsdag.

– Jeg tror mange opplever at tiltakene ikke treffer dem som er berørt, og at man av den grunn risikerer at bedrifter går over ende og folk mister jobben unødvendig, fortsatte hun.

Krever forutsigbarhet

Også Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik mener man må kunne forvente at smittetiltak og økonomiske tiltak er bedre koordinert nå enn i mars.

Samtidig mener hun at offentlige etater må få ressursene som trengs for å ta vare på sårbare grupper under pandemien.

-For Arbeiderpartiet er det viktig at ingen skal sitte alene med tunge tanker, at ingen barn skal overlates til seg selv – og at ingen skal måtte oppleve å dø alene fordi pandemien stengte dem inne. Dette må det settes av penger til å følge opp, sa hun i Stortinget.

– Klattvis

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet kritiserer regjeringen for ikke å sikre bred støtte til tiltakene men i stedet «snekre løsninger samen med Frp».

Hun mener regjeringen «nøler seg fram» fram og ikke gir langsiktige løsninger for næringslivet.

– Det holder ikke med klattvise krisetiltak og pakker. Det Norge trenger er en kriseplan, sier Arnstad.

Psykisk helse

Også SVs Audun Lysbakken krever økonomiske og sosiale tiltak og mener det trengs en krisepakke til psykisk helse. Han er også kritisk til at ikke de folkevalgte får diskutere og være med å bestemme så inngripende tiltak som regjeringen nå innfører.

– Vi mener det hadde vært klokt med en bredere forankring, sier han, men understreker at han slutter opp om regjeringens budskap om at situasjonen er alvorlig.

