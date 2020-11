Politiet: – Slutt på gode råd ved smittevernbrudd

I tråd med den økte smittefaren og strengere smittevern mange steder sa flere politidistrikter fredag at de skjerper reaksjonene ved brudd på coronareglene. I en pressemelding fredag ettermiddag sier politimester Heidi Kløkstad at den økte smittesituasjonen også i Nordland fører til endrede reaksjoner fra politiet.

Fram til nå har det vært vanlig at politiet gir råd og veiledning ved brudd på smittevernbestemmelsene, men heretter blir brudd straffeforfulgt.

– Brudd på smittevernbestemmelsene vil bli anmeldt, og de aktuelle vil bli bøtelagt med bøter på opptil 20.000 kroner per tilfelle. Ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter vil bøtene øke, sier Kløkstad.

Fester og karantenebrudd

– Straff er ikke noe mål i seg selv, det viktigste er at folk etterlever de regler og anbefalinger som gis av myndighetene. Alle kan bidra til å redusere smitte. Det gjør man best ved å overholde anbefalingene fra helsemyndighetene, skriver Sørøst politidistrikt i sin orientering om den strengere praksisen fredag.

Også i Troms politidistrikt innføres samme regler med henvisning til de økte smittetallene.

– Dette gjelder blant annet brudd på karantene og private fester uten kontroll på smittevern, opplyste politiet fredag ettermiddag.

I Tromsø kommune ble det tirsdag innført forbud mot å arrangere eller å delta på private sammenkomster i eget hjem, hage eller hytte med mer enn ti personer.

Bergen har hatt en bratt oppgang i antallet nye smittede de siste dagene. Bare det siste døgnet er det registrert 103 nye smittede i byen. Også der blir reglene strengere, og politiet vil aktivt følge dem opp.

– Det er helt åpenbart at dette ikke er tiden for å bryte påbudene og retningslinjene som er gitt, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt til BA fredag ettermiddag.

Aktiv smittespredning

Oslo varslet allerede torsdag at det fra helgen av vil bli en holdningsendring fra politiet når det gjelder brudd på smittevernreglene.

– Der vi tidligere har gitt råd og veiledning, vil vi nå anmelde brudd på smittevernbestemmelsene når det gjelder aktiv smittespredning, brudd på karantene, gjentatte brudd og ikke etterfulgte pålegg. Eksempel på dette er politioppdrag tilknyttet private fester og arrangementer, opplyste pressesjef Unni T. Grøndal.

Fram til mandag var det registrert 199 covid-19-saker i Oslo politidistrikt. 99 av sakene handler om brudd på karantenebestemmelsene.

Blir prioritert

Politidirektør Benedicte Bjørnland mener det er riktig av politiet å bruke mer ressurser på å sørge for at smittevernreglene blir overholdt.

– Vi går ut nå og sier at dette vil bli prioritert, på bekostning av noe annet. En ordinær ordensforstyrrelse i bybildet nattetid kan det hende at må vente i påvente av at vi prioriterer hendelser som har med brudd på smittevernregler å gjøre, sier Bjørnland til VG.

Politidirektøren får støtte av justisminister Monica Mæland (H).

– Festing kan bidra til at mange blir smittet, at folk dør, og at vi må lukke ned ytterligere. Det er jo det vi prøver å forhindre, sier hun.

