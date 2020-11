Check Point Research, som er IT-sikkerhetsselskapet Check Points forskningsteam, har publisert sin seneste globale trusselindeks.

Forskerne rapporterte at Trickbot og Emotet-trojanene fortsette å ligge på toppen som de to mest utbredte skadevarene, og at disse er ansvarlige for den kraftige økningen i løsepengevirusangrep mot sykehus og helseinstitusjoner globalt.

Enorm økning i USA

Check Points trusseldata viser at helsesektoren i USA opplevde en enorm økning i antall utpressingsangrep, med en oppgang på 71 prosent sammenlignet med september 2020.

FBI og andre amerikanske myndigheter har nylig sendt ut en advarsel om løsepengevirus rettet mot helsesektoren. De advarte mot at de over en million Trickbot-infeksjonene verden over blir brukt til å laste ned og spre filkrypterende løsepengevirus som Ryuk. Ryuk distribueres også via Emotet-trojanen, som forblir på første plass i trusselindeksen for fjerde måned på rad.

Android skadevare på topp i Norge

I Norge ligger de to trojanene Trickbot og Emotet høyt på indeksen, men blir forbigått av Android-skadevaren Hiddad.

Denne ompakker legitime apper, for så å gjøre dem tilgjengelige i tredjeparts appbutikker. Hiddads hovedfunksjon er å vise reklame, men skadevaren kan også brukes til å stjele viktig sikkerhetsinformasjon som er bygd inn operativssystemet.