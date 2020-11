To valg i Georgia avgjør kontrollen i Senatet

Den hittil så republikanske sørstaten Georgia kommer nå i fokus for en kamp om kontrollen av Senatet. Det står mellom om Biden skal få mulighet til å få gjennom noe av sin agenda eller om republikanerne klarer å legge hindringer i veien for ham.

Demokratene er skuffet over at de ikke greide å skaffe seg flertall i Senatet på valgdagen, da de hadde tatt sikte på fem antatt sårbare republikanske senatorer.

De klarte bare å velte to av dem og ligger derfor bare an til 48 mandater av Senatets 100. Med visepresident Kamala Harris som Senatets president som kan bryte stemmelikhet, ville de bare trengt 50 for flertall.

Redningsbøye

Nå presenterer Georgia, der det i år var to senatorvalg, seg som en mulig redning, på grunn av statens ordning med at en kandidat må ha over 50 prosent for å vinne, ellers blir det ny runde mellom de to med flest stemmer.

Den sittende republikanske senatoren David Perdue ledet i sitt valg, men med 49,8 prosent klarte han ikke rent flertall og møter derfor nummer to, demokraten Jon Ossoff, til ny runde 5. januar.

Samme dag møtes senator Kelly Loeffler og demokraten Ralph Warnock etter at ingen av dem fikk flertall i spesialvalget som ble holdt etter at Loeffler ble utpekt til å overta etter en senator som trakk seg.

Andre kandidater med

I begge valgene 3. november var det andre kandidater med som gjorde at ingen fikk 50 prosent.

– Først tar vi Georgia, så forandrer vi verden, sier Demokratenes senatsleder Chuck Schumer, som kan overta etter Mitch McConnell om Demokratene får flertall i Senatet.

– Vinner vi disse to valgene, berger vi Senatet. Berger vi Senatet, berger vi landet, det er det kampen står om, tvitret Perdue da han ba om donasjoner etter at Biden var kåret til ny president.

Trender demokratisk

Georgia har vært solid republikansk i minst en generasjon, og det er bratt motbakke for demokratene å greie å få inn en senator fra staten.

Men staten har trendet i demokratisk retning i noen år, takket være nye mer liberale generasjoner og innflytting fra andre stater til dynamiske byer som Atlanta, som kommer i tillegg til det store afroamerikanske mindretallet.

Demokratene i staten har gjort en imponerende innsats for å registrere nye velgere og få dem til urnene de siste årene, med det resultat at Biden lørdag lå 7.500 stemmer foran Trump i presidentvalget, en margin som likevel er så liten at det trolig går mot omtelling.

