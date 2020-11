Arbeidsgivere må ut med 1.500 kroner døgnet for karantenehotell

Det opplyste justisminister Monica Mæland (H) under mandagens koronapressekonferanse.

– Hovedregelen er at arbeidsgiver skal sørge for karantene for sine ansatte. Det er bare der hvor det ikke er mulig at vi skal ha karantenehotell. Når det gjelder privatpersoner går vi ut fra at andelen som kommer til Norge når de vet de må ti dager på hotell, kommer til å bli mindre, sa justisminister Monica Mæland (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen mandag.

Regjeringen har innført krav om at alle personer som må i karantene etter å ha kommet til Norge fra et rødt land, skal i karantene på karantenehotell, med mindre man har egen bolig der man kan oppholde seg – eller har arbeid der arbeidsgiver har sørget for enerom i karantenetiden.

– Det er opprettet hotellavtaler i alle fylker. Det er kommunene som organiserer dette praktisk, sa Mæland.

Hun sier politiet har grensekontroll og skal informere og sørge for at informasjon kommer til de reisende - og at karantenehotellet i likhet med mange andre tiltak er tillitsbasert.

– Det er ikke forbudt å gå ut av et hotell, vi kan ikke isolere folk uten lov og dom. Det må også være folk på hotellet som kan informere og observere. Og det er selvsagt sånn at dersom folk bryter karantenereglene, så risikerer man oppfølgning av politiet, sa justisministeren.