Candy People trekker tilbake godteri etter urovekkende funn

Det melder Mattilsynet på sine nettsider.

Produktet selges i flere dagligvarekjeder i Norge, men metalltråden ble funnet i Sverige, sier administrerende direktør Tommy Wikmark i Candy People til Nationen.

Han opplyser at de ikke tror det har havnet metalltråder i flere poser, men at de for sikkerhets skyld har trukket hele partiet som ble produsert den aktuelle dagen.

– Vi antar at denne metalltråden er en del fra en maskin. Vi har sendt inn poser til analyse og venter svar, sier Wikmark.

Tilbakekallingen gjelder varer med holdbarhetsdato 14.8.2022.

