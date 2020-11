Slår tilbake mot Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) slo søndag tilbake mot Fremskrittspartiets mange anklager de siste dagene om at regjeringspartiene er for treige i forhandlingene på Stortinget om den siste krisepakken.

– Det er lagt store innrømmelser på bordet fra regjeringen på ordningene, men dette er vel en del av det vanlige forhandlingsspillet, man vil ha mer, sa Solberg om beskyldningene til NTB søndag.

Frp-leder Siv Jensen reagerer på uttalelsene:

– Noe spill er det ikke fra vår side. Nå er det om å gjøre at krisepakken blir bra nok. Fremskrittspartiet har lagt en rekke forslag til forbedringer av tiltakene på bordet. Nå er det opp til regjeringspartiene å flytte seg og legge mer penger på bordet, slik at vi får til en løsning som gjør at vi redder både bedrifter og arbeidsplasser, sier hun til NTB.

– Fremskrittspartiet ønsker en rask avklaring av hensyn til folk som lurer på om de har en jobb å gå til. Men vi ønsker ingen rask løsning uten at det er en god løsning, sier Jensen.

Fremskrittspartiet forhandler med regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre parallelt om statsbudsjettet og den nye økonomiske krisepakken for koronarammede bedrifter.

