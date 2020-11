Brevdue solgt for 17 millioner kroner

En uidentifisert kjøper fra Kina betalte søndag 1,6 millioner euro – 17,36 millioner kroner – for en hunnbrevdue ved navn New Kim på en auksjon i Belgia.

Prisen er en uoffisiell verdensrekord, ifølge auksjonshuset PIPA. Den forrige rekorden til auksjonshuset var 1,25 millioner euro for en hanndue i fjor.

New Kim er to år gammel og stammer fra et velkjent dueloft i Antwerpen. Auksjonen startet på 200 euro, og det antas at kjøperen vil bruke henne til avl.

Det er store penger i brevdueløp i Kina, og rike kjøpere derfra har presset opp prisene for fuglene, som kan finne veien hjem på instinkt på flere hundre kilometers avstand.

