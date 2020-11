Årets mediestøtte økte med 40 millioner

Mesteparten, det vil si 30 millioner kroner, går til lokalavisene. Klassekampen får mest støtte med nesten 43 millioner kroner, mens støtten til Fiskeribladet øker mest, med nesten 7 millioner kroner.

I alt 152 aviser får til sammen 358 millioner kroner i støtte i år, mot 318 millioner kroner til vel 155 aviser i 2019. Av økningen på 40 millioner kroner går 30 millioner kroner til lokalavisene

– Dette er i tråd med føringene i mediestøttemeldingen om at mer av støtten skal gå til små, lokale aviser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Velsand sier at grunnen til Fiskeribladets økte støtte er at bladet nå får uttelling for nettutgaven sin etter at avisen har omorganisert virksomheten.

Tre nye aviser

Bergensavisens opplagsvekst gir nesten 2 millioner kroner mer i støtte, og med nesten 37 millioner kroner i tilskudd får avisen nest mest av årets støttemottakere.

Størst prosentvis reduksjon får Dagens Perspektiv, som mister 20 prosent av støtten på grunn av en nedgang i opplaget. Det tilsvarer en reduksjon på 1,2 millioner kroner.

Tre nye aviser får støtte i år. Medietilsynet har vurdert at nettavisen Medier24 og de to lokalavisene Rana No og Porten.no kvalifiserer til å komme inn i ordningen. De får henholdsvis 1,8 millioner, 1,6 millioner og 1,4 millioner kroner i støtte.

Fire aviser forsvant

Medietilsynet konkluderte i likhet med i 2019 med at Dagbladet Pluss og Nett.no ikke kvalifiserte for produksjonstilskudd fordi publikasjonene ikke oppfylte kravene til formål og innhold.

Fire aviser forsvant ut av støtteordningen i 2020. Søgne og Songdalen Budstikke ble lagt ned ved årsskiftet, Finnmark Dagblad søkte ikke om tilskudd, mens Lindesnes og avisa Bladet hadde for høyt overskudd til å kunne motta støtte.

Over 215 millioner kroner av støtten går til de ti største mottakerne.

(©NTB)