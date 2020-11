Brexit-optimisme hos EU-topp

– De siste dagene har vi sett bedre fremgang og mer bevegelse på viktige områder. Det er bra, sier EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen.

Den optimistiske uttalelsen kommer dagen etter at samtalene på øverste nivå er satt på vent fordi en av EUs forhandlere har testet positivt for covid-19.

Fremskritt i arbeidet med de juridiske tekstene gjør at von der Leyen ser mulighet for fremgang også de nærmeste dagene, fordi «det nå er noe av substans, som man kan gå gjennom linje for linje».

(©NTB)