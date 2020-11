Bergen forlenger strenge tiltak

– Da vil vi få et bredere beslutningsgrunnlag enn vi har i dag, og vil få noen ekstra dager på å vurdere den samlede effekten av tiltakene, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på kommunens pressekonferanse fredag.

Bergen innførte 5. november en rekke strenge koronatiltak, som blant annet omfatter forbud mot private sammenkomster med over fem deltakere, inklusiv dem som bor i hjemmet, og munnbindpåbud på offentlige steder der det ikke kan holdes én meters avstand.

Bergen har det siste døgnet registrert 68 nye smittetilfeller. Den siste uken er det registrert 69 tilfeller i snitt hver dag. Kommunen har 358 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

– Det ser ut som at smittestiashjonen har flatet ut. Det er bra, men vi kan ikke si at vi har en tydelig nedgående trend, sa Valhammer.

– Folk må dessverre innstille seg på strenge restriksjoner i to uker til. Slik situasjoner er i dag er det ikke grunnlag for å tro at det er mulig å gjøre større endringer i de ulike tiltakene, sa byrådslederen.